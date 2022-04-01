Після вибухів на складах у російському Бєлгороді горить нафтобаза (фото, відео)

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді

Жителів кількох вулиць міста відселяють

На нафтобазі у російському місті Бєлгород сталася пожежа, на місце виїхали співробітники екстрених служб. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пишуть російські ЗМІ.

«Відбулася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходів щодо її ліквідації», - йдеться у повідомленні губернатора.

«Є постраждалі. Двоє людей. Це працівники нафтобази. Їм надано першу допомогу, їх життю нічого не загрожує», - додав губернатор.

Влада починає розселяти жителів кількох вулиць Бєлгорода «у більш безпечне місце».

Губернатор зазначив, що «подробиці про причини» він повідомить «трохи пізніше».

Але у соцмережі з'явилося відео, як сталося загорання на нафтобазі.

Нагадаємо, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь. Вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування.