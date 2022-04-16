Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичне виховання як навчальний предмет передбачає вироблення у юнаків та дівчат, високого ідеалу служіння народові

Ініціаторами виступили двоє обранців зі «Слуги народу» і позафракційний

Народні депутати від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу, Дмитро Любота і позафракційний Сергій Кузьміних виступили за впровадження військово-патріотичного виховання як окремого предмету в освітньої програми в українських школах. Відповідний законопроєкт 15 квітня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

Автори законопроєкту пропонують ввести новий предмет до навчального плану 10-11 класів.

«Військово-патріотичне виховання як навчальний предмет передбачає вироблення у юнаків та дівчат, високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Вітчизни, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил», – сказано у пояснювальній записці до проєкту закону.

У разі ухвалення Радою цього документу освітні програми з військово-патріотичного виховання розроблятимуться закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що в Україні триває 52-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував з 1 вересня цього року замінити російську мову в школах іншими предметами.

«З нового навчального року в тих школах, в яких досі викладається така дисципліна, як «російська мова», потрібно розглянути можливість заміни іншими предметами або шляхом збільшення частки вивчення наявних дисциплін», – написав Кремінь у Facebook.