Офіс президента підрахував втрати кадировців

За два місяці російського вторгнення убито і поранено 5000 чоловік

Із близько 25 тисяч чеченських силовиків, кинутих Путіним на захоплення України, вже близько п’яти тисяч убиті або поранені. Такі цифри назвав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському виданню «Медуза».

«Їх було не менше 10 з половиною тисяч під Києвом; в Бучі, зокрема, – це цифра, яку я точно бачив. І приблизно стільки ж було під Маріуполем... Загалом можна сказати, що їх було близько 25 тисяч – не тільки з Чечні, а в цілому з кавказьких республік. З яких не менше п'яти тисяч загинуло і поранено», – зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що згідно з російськими планами, кадировці мали захопити Київ, але українська артилерія і авіація накривали великі колони. Крім того, противник кілька разів потрапляв у засідки, влаштовані спецназом.

«Потім, за нашими даними, у Кадирова була дуже неприємна розмова з Путіним з приводу реальної боєздатності. Потім їх перекинули до Маріуполя. Він особисто приїхав туди, їх надихнув. За цю героїчну вилазку отримав звання генерал-лейтенанта. Потім вони почали знімати смішні відео, де вони нібито воюють», - додав Арестович.

Арестович пожартував, що після того, як в Росії заборонили TikTok, кадировські підрозділи в принципі стали не боєздатними.

Великих втрат чеченський контингент зазнав у боях в Луганській області на початку квітня. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців.

Також повідомлялось, що бійці Рамзана Кадирова, які воюють проти України, роздають як гуманітарну допомогу продукти, викрадені в українських магазинах або із захоплених ними гуманітарних колон.