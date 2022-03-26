За демонстрацію символу «Z» у двох землях Німеччини «світитиме» кримінальна відповідальність

У Баварії і Нижній Саксонії заборонено використати Z, символ російської агресії в Україні

Ті, хто публічно використовуватиме символ Z, який супроводжує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повинні очікувати кримінальних наслідків. Про це ідеться в повідомленні МВС Нижньої Саксонії і прокуратури Баварії. Про це повідомляють DW і Br24.

«Баварські державні прокуратури послідовно вживають заходів проти осіб, які публічно схвалюють війну, напад проти міжнародного права», – сказав міністр юстиції Георг Ейзенрейх (CSU) Німецького агентства преси. «Ми не сприймаємо, коли схвалюються злочини, які суперечать міжнародному праву», – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, український рок-гурт «Без Обмежень» змінив свій логотип, прибравши літеру «Z» із назви. Музиканти не хочуть асоціювати себе із символом війни Росії проти України, яким є ця літера.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони закликає громадян повідомляти про канали та чати у Telegram, які використовують символ «Z» у назві (у різних варіаціях). Про це повідомляє пресслужба Центру у Facebook.