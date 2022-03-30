Отруєння олігарха Абрамовича. Bellingcat озвучив свою версію

Російський бізнесмен та ще двоє членів української делегації мали симптоми: сильній біль в очах, червоні плями під очима, лущення шкіри на обличчі

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що в російського олігарха Романа Абрамовича та деяких українських учасників мирних переговорів були виявлені симптоми хімічного отруєння. Про це він заявив у коментарі ЗМІ.

Розслідувач повідомив, що 3 березня на нього вийшли деякі люди з проханням допомогти з пошуком спеціалістів або медиків, котрі розбираються у хімічному отруєнні. Фахівець був потрібен одному з членів української делегації, яким разом з іншими та російським олігархом Романом Абрамовичем вели мирні перемовини у Києві. Попередньо у члена делегації з’явилися певні симптоми, але ніхто, не знав, що з ним сталося.

«Я знайшов медика, з яким ми раніше комунікували. Тоді ж дізнався, що у переговорах брав участь і Роман Абрамович, у якого також підтвердилися невідомі симптоми. Такі ж симптоми виявлено у ще одного члена української делегації. Це – сильній біль в очах, червоні плями під очима, лущення шкіри на обличчі. Лікарі, які їх оглянули, підтвердили, що це не харчове отруєння або алергія», – сказав Грозєв.

Водночас журналіст Bellingcat наголосив: усі фахівці одностайно зійшлися на думці, що виявлені симптоми в Абрамовича та ще двох членів делегації, міг спричинити хлорпикрин – хімічна речовина. При цьому розслідувач додав, що стосовідсоткове підтвердження діагнозу мають давати лабораторні дослідження.

Нагадаємо, що 28 березня видання The Wall Street Journal розповсюдило інформацію, що російський олігарх Роман Абрамович та деякі українські учасники мирних переговорів після зустрічі у Києві на початку цього місяця мають симптоми, схожі на отруєння.

Після зустрічі в українській столиці у Абрамовича, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також як мінімум у двох високопоставлених членів української команди з'явилися симптоми, що включають почервоніння очей, постійні та болючі сльозотечі та лущення шкіри на обличчі та руках, казали співрозмовники видання.

Вони звинуватили у ймовірному нападі прихильників жорсткої лінії в Москві, які, за їхніми словами, хотіли саботувати переговори, спрямовані покласти край війні. Людина, близька до Абрамовича, сказала, що неясно, хто націлився на цю групу.

Абрамович та українські переговорники, у тому числі кримськотатарський депутат Рустем Умеров, відтоді одужали, і їх життю нічого не загрожує, кажуть джерела видання. За їхніми словами президент України Володимир Зеленський, який зустрічався з Абрамовичем, не постраждав. Прес-секретар Зеленського заявив, що він не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

За словами співрозмовників видання, західні експерти, які вивчали інцидент, сказали, що «важко визначити, чи були симптоми спричинені хімічним чи біологічним агентом чи якоюсь атакою електромагнітного випромінювання».

Також ряд ЗМІ повідомили про начебто важке отруєння Рустема Умерова. Однак сам народний депутат на своїй сторінці у Facebook спростував це повідомлення.

Також отруєння заперечує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. «Усі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах…», – сказав він.