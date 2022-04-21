Як захиститися від отруєння азотною кислотою: пояснення медиків

При потраплянні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів виникають ознаки бронхіту, паморочиться голова

Україна 57 днів поспіль бореться з російськими загарбниками. Вже фіксувалися випадки хімічної атаки населення у різних регіонах, тому важливо знати, як правильно діяти, аби захиститися від отруєння азотною кислотою. У Національній службі здоров'я опублікували важливі правила.

Зазначається, що при потраплянні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів, виникають ознаки бронхіту, паморочиться голова. Від великої дози набрякають легені, людина може померти від задухи. Коли пари чи кислота потрапляє в очі, починається кон'юнктивіт та відмирання рогівки. Це може призвести до втрати зору.

Як захиститися від отруєння:

сховайтеся у приміщення, якщо під час вибуху перебували на відкритому повітрі;

якщо перебували вдома, закрийте вікна та двері; бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту;

якщо ви були в укритті – залишайтесь в ньому до офіційного повідомлення влади про подальший план дій.

Також важливо захистити дихальні шляхи від парів азотної кислоти. Найпростіший спосіб – це одягнути респіратор.

«На яку б частину тіла не потрапила азотна кислота, в очі, на шкіру, чи ви дихали парами отруйної речовини – основне правило – промити уражене місце великою кількістю води», – наголосили у НСЗУ.

Нагадаємо, 5 квітня у Рубіжному на Луганщині вороги влучили у цистерну з азотною кислотою.



