Росіяни не змогли запустити космічний корабель на Місяць



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Важчими, ніж потрібно, виявилися практично всі системи корабля

Перевищення ваги корабля складає 2,3 т

Російський пілотований космічний корабель «Орел» не зміг злетіти в космос, оскільки його вага не призначена для польотів на Місяць.

Перевищення ваги пілотованого транспортного корабля складає 2,3 т.

Важчими, ніж потрібно, виявилися практично всі системи корабля.

Так, вага корабельної мережі більша на 201 кг, ніж допустима, системи життєзабезпечення – на 109 кг, системи двигунів – на 107 кг, системи стикування – на 90 кг.

За розрахунками росіян, при збереженні такої маси обладнання вага корабля становитиме 22,3 т.

Нагадаємо, в результаті пожежі на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» двоє людей загинули, ще 12 постраждали.