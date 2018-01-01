Росіянки у Мексиці влаштували бійку через місце в літаку: рейс затримали на кілька годин

Одна зі скандалісток зайшла в літак без посадкового квитка і наполегливо зажадала посадити її біля ілюмінатора

У Мексиці на кілька годин затримали рейс з Канкуна в Москву через двох російських туристок, які влаштували скандал на борту літака. Як повідомляє «Нтв», в інциденті брали участь дві подруги, які посварилися під час посадки.В результаті одну з скандалісток поліцейські зняли з рейсу. Друга відмовилася летіти без подруги і самостійно



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Скрішот з сютету «Нтв» Скандалістки з РФ

Одна зі скандалісток зайшла в літак без посадкового квитка і наполегливо зажадала посадити її біля ілюмінатора

У Мексиці на кілька годин затримали рейс з Канкуна в Москву через двох російських туристок, які влаштували скандал на борту літака.

Як повідомляє «Нтв», в інциденті брали участь дві подруги, які посварилися під час посадки.В результаті одну з скандалісток поліцейські зняли з рейсу. Друга відмовилася летіти без подруги і самостійно спустилася по трапу.

Зазначається, що разом з ними покинула літак і вагітна жінка з дитиною і чоловіком. Вони, як кажуть очевидці, «просто потрапили під гарячу руку скандалісток з бізнес-класу».

Вагітна пасажирка попросила сканаділсток заспокоїтися і виявилася втягнута в сварку. Заступалися за неї стюардеси, туристи і чоловік.

«Вагітна жінка зробила росіянці зауваження з приводу нецензурних виразів, вдарила її потім. За жінку заступився її чоловік. В результаті стався конфлікт, бійка», - розповів виданню один з очевидців.

Відомо, що одна зі скандалісток зайшла в літак без посадкового квитка і наполегливо зажадала посадити її біля ілюмінатора. Однак на цьому місці вже встигла розмістити свої речі її опонентка, яка поступитися відмовилася. В результаті всі пасажири були змушені чекати вильоту більше чотирьох годин.

«Поліція Канкуна приїхала не відразу, хвилин через 40. Потім ми чекали, поки дівчат виведуть з літака, а потім продовжили свій шлях», - додає інший очевидець.

Учасників конфлікту попросили затриматися в Мексиці, інші туристи продовжили свій шлях. Екіпаж літака доповів про інцидент в головний офіс авіакомпанії. Не виключено, що винуватцям скандалу доведеться оплачувати витрати, понесені в результаті такої тривалої затримки борту, резюмує ЗМІ.

До слова, 20 січня у небі неподалік від Москви сталося небезпечне зближення двох пасажирських літаків.