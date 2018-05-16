«Російська глибинка і новий строк Путіна» - прес-конференція

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Російський опозиційний політик Василій Краснов проаналізує наслідки обрання Путіна на черговий строк президентства

У середу, 16 травня, о 10:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Російська глибинка і новий строк Путіна».

Запрошені гості: Василій Краснов, російський опозиційний політик (м. Псков, РФ), який проаналізує, як пройшов виборчий процес в регіонах, які наслідки обрання Путіна на черговий строк президентства для російської глибинки, перспектива виборів губернатора, соціально-економічні показники регіону у зв’язку із санкціями щодо агресії РФ проти України, «побєдобєсіє» і пропаганда.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: