Штаб Навального готується до нових акцій протесту

Дати і формат протестів прихильників Навального поки невідомі

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального оголосив про підготовку нових акцій протесту з вимогою звільнити політика. Про це йдеться в повідомленні штабу Навального.

Конкретні дати і формат протесту не уточнюються.

«Зараз усі штаби активно готуються до нових масових акцій, про які ми зовсім скоро розповімо. Наш наступний удар по Путіну має бути ще сильнішим за попередні. Ми повинні вивести на вулиці ще більше людей – усіх незгодних терпіти свавілля і репресії», – йдеться в повідомленні.

23 січня в містах Росії відбулися мітинги і ходи на підтримку Олексія Навального, який на той момент перебував під арештом. Акції протесту відбулися також 31 січня і 2 лютого. За підсумками протестів по всій країні було затримано понад 11 тисяч людей, силовики порушили не менш як 50 кримінальних справ.

Керівник мережі штабів Навального Леонід Волков оголосив про припинення протестних акцій до весни, пояснивши це тим, що проведення акцій щотижня призведе до розчарування у вуличній формі протесту.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.