Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото оголеної дівчини з’явилось в інстаграмі російського міноборони

Голе селфі потрапило до офіційного акаунту міністерства оборони РФ в Instagram. Це виявили журналісти британського видання The Sun.

Фото ненадовго з'явилося на офіційному акаунті Mil_Ru, що зазвичай показує страшний військовий арсенал Володимира Путіна.

Один користувач написав, що той, хто веде Instagram російських військових, очевидно, забув вийти з цього акаунту і залогінитись у власний.

Пост був швидко видалений, проте фото все ж збереглося.

Інцидент викликав гарячі спекуляції щодо особи жінки на фото. Декілька користувачів Twitter дійшли висновку, що за розміщенням посту стоїть військова прес-секретар Россіяна Марковська.

Марковській 26 років, вона була призначена особистим прес-секретарем міністра оборони Росії Сергієм Шойгу. Є колишнім кореспондентом, вивчала журналістику у Далекосхідному федеральному університеті (Росія, Владивосток).

Марковська переїхала до Москви два роки тому, де працювала на телеканалах РЕН та «Звезда».