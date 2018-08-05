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    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото

    • Розсилка
    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото

    Фото оголеної дівчини з’явилось в інстаграмі російського міноборони

    Голе селфі потрапило до офіційного акаунту міністерства оборони РФ в Instagram. Це виявили журналісти британського видання The Sun.

    Фото ненадовго з'явилося на офіційному акаунті Mil_Ru, що зазвичай показує страшний військовий арсенал Володимира Путіна.

    Один користувач написав, що той, хто веде Instagram російських військових, очевидно, забув вийти з цього акаунту і залогінитись у власний.

    Пост був швидко видалений, проте фото все ж збереглося. 

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    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото
    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото
    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото
    Російське міноборони лякало планету оголеними цицьками: фото

    Інцидент викликав гарячі спекуляції щодо особи жінки на фото. Декілька користувачів Twitter дійшли висновку, що за розміщенням посту стоїть військова прес-секретар Россіяна Марковська.

    Марковській 26 років, вона була призначена особистим прес-секретарем міністра оборони Росії Сергієм Шойгу. Є колишнім кореспондентом, вивчала журналістику у Далекосхідному федеральному університеті (Росія, Владивосток).

    Марковська переїхала до Москви два роки тому, де працювала на телеканалах РЕН та «Звезда».

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