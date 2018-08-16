  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російське МВС перевірить усі гастролі Вайкуле через її відмову виступати в окупованому Криму

    • Розсилка
    <p>Лайма Вайкуле відмовилася їхати в окупований Крим і потрапила в скандал</p> - Російське МВС перевірить усі гастролі Вайкуле через її відмову виступати в окупованому Криму

    Лайма Вайкуле відмовилася їхати в окупований Крим і потрапила в скандал

    Громадський діяч Олександр Хамінський звернувся в міністерство внутрішніх справ РФ з проханням перевірити концертну діяльність співачки

    У РФ закликали міністерство внутрішніх справ перевірити концертну діяльність латвійської співачки Лайми Вайкуле в цій країні. Про це повідомляє видання MK.ru.

    Читайте також

    До міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева з такою пропозицією звернувся громадський діяч Олександр Хамінський.

    На його думку, правову оцінку потрібно дати з геотегами фото- та відеоматеріали з виступів співачки, зіставлені з даними прикордонної служби про дати перетинання нею державного кордону РФ і міністерства закордонних справ РФ про терміни та типи виданих їй віз.

    «Вайкуле, чия концертна діяльність почалася ще в радянські часи, безумовно, розглядає російських виконавців як колег по цеху. І, бачачи, як вони безпардонно і нахабно уникають податків, заявляючи, що вони «не виступають за нечувані гонорари на приватних вечірках, а просто зайшли до друга на захід і заодно безкоштовно заспівали», хотіла б застосовувати аналогічний підхід. Але з громадянкою Європи історія трохи інша і в цьому випадку. Якщо ти чесний, але приїжджаєш виступати безкоштовно, ти все одно повинен щоразу отримувати не туристичну, а просту гуманітарну візу... оскільки в Росії є закон про статус іноземних громадян», – заявив Хамінський.

    Він наголосив, що Вайкуле повинна дотримуватися не тільки європейських, але й російських законів.

    Під час прес-конференції перед виступом в Одесі Вайкуле заявила, що не має наміру їздити з гастролями до анексованого Криму за жоден гонорар. 

    Також чоловік Лайми Вайкуле поскаржився на дивні дзвінки після відмови співачки їхати до окупованого Криму.

    Читайте також
    Крим Росія музика путінський режим агресія мистецтво окуповані території актриса артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ