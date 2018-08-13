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    У світі

    Фанатка Миколи ІІ Поклонська вийшла заміж

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    Поклонська не коментує свого весілля - Фанатка Миколи ІІ Поклонська вийшла заміж
    Фото: dailystorm.ru.
    Поклонська не коментує свого весілля

    Про весілля Поклонської повідомляють ЗМІ

    Колишній так званий прокурор окупованого Криму, депутат Держдуми РФ та фанатка Миколи ІІ Наталія Поклонська вийшла заміж. Про це повідомляє видання Daily Storm. Чоловіком екс-прокурорши став керівник апарату уповноваженого з прав людини РФ Іван Соловйов.

    Видання стверджує, що «скромне весілля» пройшло минулими вихідними в окупованому Криму.

    Гості, що були присутні, повідомили, що церемонія була тихою, «але зі смаком». На своє весілля Поклонська покликала «колег з Держдуми, друзів, родичів і представників силових структур».

    Поклонська наразі відмовилася коментувати ЗМІ факт свого одруження.

    За деякими даними, для Поклонский це вже другий шлюб, хоча раніше вона спростовувала перше заміжжя. У 2005 році у неї народилася дочка.

    Нагадаємо, Поклонська безпосередньо брала участь в арешті Сенцова

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