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    Окупанти заявили, що планують відновити паромне сполучення між Кримом і Туреччиною

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    Окупанти заявили, що планують відновити паромне сполучення між Кримом і Туреччиною

    Передбачається, що паром зможе ходити до Туреччини з порту Керч, найближчого до так званого Кримського мосту, який Росія незаконно побудувала через Керченську протоку

    В анексованому Криму заявили, що планують до кінця осені відновити паромне сполучення з Туреччиною.

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    Про це агентству ТАСС повідомив гендиректор підприємства «Кримські морські порти», яке контролює окупаційна влада, Олексій Волков.

    Зазначимо, у березні 2017 року Туреччина припинила паромне сполучення з окупованим Кримом. А у жовтні того ж року турецька влада вирішила не приймати кораблі, які прибувають з портів анексованого Криму. 

    Утім Волков запевняє, що паромне сполучення може бути відновлене.

    «Провели зустріч з експедиторами, судновласниками по початку роботи прямої автопаромної лінії Туреччина - Крим - Туреччина ... Час, коли запустимо, вважаю, буде восени», — зазначив Волков.

    Передбачається, що паром зможе ходити до Туреччини з порту Керч, найближчого до так званого Кримського мосту, який Росія незаконно побудувала через Керченську протоку.

    Волков не уточнив, які порти у Туреччині співпрацюватимуть з окупованим Кримом. «По Туреччині поки дивимося», — сказав він.

    Він зазначив, що паромна лінія буде використовуватися для поставок овочів і фруктів з Туреччини і м'яса — з окупованого Криму.

    Волков також заявив, що пасажирське морське сполучення з Туреччиною планується запустити в 2019 році.

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