Російські депутати проігнорують сніданок з Трампом через «кремлівську доповідь»

У Москві заявили, що «сенс поїздки був саме в налагодженні діалогу», і тепер сенсу в ній немає

Депутати Державної думи Росії відмовляться від відвідування традиційного молитовного сніданку у президента США восьмого лютого через внесення керівництва нижньої палати російського парламенту і членів уряду РФ до «кремлівської доповіді». Про це повідомив глава комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков, передає РБК.



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Фото: CNS/Tyler Orsburn Національний молитовний сніданок з президентом США

У Москві заявили, що «сенс поїздки був саме в налагодженні діалогу», і тепер сенсу в ній немає

Депутати Державної думи Росії відмовляться від відвідування традиційного молитовного сніданку у президента США восьмого лютого через внесення керівництва нижньої палати російського парламенту і членів уряду РФ до «кремлівської доповіді». Про це повідомив глава комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков, передає РБК.

За словами чиновника, він розраховував поїхати, але «в ситуації, коли до цього списку включають нашого міністра закордонних справ, голову палати В'ячеслава Володіна, про який діалог можна говорити?»

Аксаков додав, що «сенс поїздки був саме в налагодженні діалогу», і тепер сенсу в ній немає.

Видання з посиланням на джерело повідомило про те, що відвідати молитовний сніданок у президента США збиралося понад 50 російських парламентаріїв.

Нагадаємо, що «кремлівську доповідь» було оприлюднено 29 січня. До переданого Конгресу США списку увійшли імена 210 осіб. Відомство оприлюднило лише фрагмент доповіді — незасекречену його частину. Зокрема до списку потрапили всі міністри російського уряду, керівники адміністрації президента, голови обох палат парламенту, мер Москви і губернатор Санкт-Петербурга, провідні бізнесмени та керівники держкомпаній.

Так званий «список олігархів» складено у відповідності із законом «Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій». Його було ухвалено у Сполучених Штатах влітку 2017 року — як реакція на звинувачення проти Росії щодо втручання в американські вибори. У 2014 році США і ЄС ввели санкції проти Росії через анексію Криму. Пізніше санкційні списки неодноразово розширювалися. Зокрема під санкціями знаходяться Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук, Аркадій і Борис Ротенберги — бізнесмени, яких вважають близькими до Володимира Путіна.

Національний молитовний сніданок відбувається в столиці США Вашингтоні щороку в перший четвер лютого. Захід організовує Конгрес США спільно з християнською організацією Fellowship Foundation. На сніданку також відбуваються ділові зустрічі і виступи. Ім'я головного спікера тримається в таємниці до дня проведення сніданку. За 66 років існування цього заходу на ньому встигли виступити мати Тереза, лідер групи U2 Боно, колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер.

На думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, США бере Росію «на переляк».