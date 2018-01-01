Російський літак грубо порушив міжнародне право – Держдеп США

Російський Су-27 провів небезпечну взаємодією з американським EP-3 у міжнародному повітряному просторі

Російський військовий літак порушив міжнародні норми, здійснивши небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США «P-3 Orion» у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу США. «Сполучені Штати з найвищою стурбованістю відзначають останній інцидент



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Літак-розвідник ВМС США «P-3 Orion»

Російський Су-27 провів небезпечну взаємодією з американським EP-3 у міжнародному повітряному просторі

Російський військовий літак порушив міжнародні норми, здійснивши небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США «P-3 Orion» у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу США.

«Сполучені Штати з найвищою стурбованістю відзначають останній інцидент небезпечної російської військової практики над Чорним морем 29 січня», - йдеться у заяві.

Військово-морські сили США повідомили, що російський Су-27 провів небезпечну взаємодією з американським EP-3 у міжнародному повітряному просторі, причому російський пілот наблизився на відстань 5 футів (1,5 метри) до американського літака.

«У той час як американський літак працював в рамках міжнародного права, російська сторона грубо порушила існуючі угоди та міжнародне право, у цьому випадку - Угоду 1972 року про запобігання інцидентам на відкритому морі (INCSEA). Це лише останній приклад російської військової діяльності, нехтування міжнародними нормами та угодами. Ми закликаємо Росію припинити ці небезпечні дії, які підвищують ризик небезпеки для екіпажу з обох сторін та негативних наслідків», - йдеться у заяві.