У Москві заявили, що США бере Росію «на переляк»

У РФ відреагували на «кремлівську доповідь» США

США, опублікувавши «кремлівську доповідь», на думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, «порушили всі принципи міжнародних відносин і зробили співробітництво з Росією практично неможливим». За його словами, цей список є черговою спробою Вашингтона «взяти Росію на



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Сенатор РФ Франц Клінцевич

У РФ відреагували на «кремлівську доповідь» США

США, опублікувавши «кремлівську доповідь», на думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, «порушили всі принципи міжнародних відносин і зробили співробітництво з Росією практично неможливим». За його словами, цей список є черговою спробою Вашингтона «взяти Росію на переляк», передає пропагандистський ресурс ТАСС.

«По суті, до нього включені майже всі значущі в країні фігури. Не знаю, що буде за цим списком далі, але вже сама його поява не має прецедентів у світовій історії. США грубо порушили всі можливі принципи відносин між державами, зробивши співпрацю з Росією в різних сферах практично неможливою», - сказав Клінцевич.

На думку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, за допомогою «кремлівської доповіді» Вашингтон намагається посварити Путіна з російською бізнес-елітою, його підготовка – «це пряма й очевидна спроба приурочити якісь дії до виборів так, щоб чинити на них вплив».

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США представило Конгресу «кремлівський доповідь». У ньому перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. До списку увійшли 210 імен: 96 російських бізнесменів і 114 політиків й глав держкомпаній.