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    У Москві заявили, що США бере Росію «на переляк»

    У РФ відреагували на «кремлівську доповідь» США
    США, опублікувавши «кремлівську доповідь», на думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, «порушили всі принципи міжнародних відносин і зробили співробітництво з Росією практично неможливим». За його словами, цей список є черговою спробою Вашингтона «взяти Росію на
    • Сьогодні, 09:46
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    Сенатор РФ&nbsp;Франц Клінцевич
    Сенатор РФ Франц Клінцевич

    У РФ відреагували на «кремлівську доповідь» США

    США, опублікувавши «кремлівську доповідь», на думку першого заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франца Клінцевича, «порушили всі принципи міжнародних відносин і зробили співробітництво з Росією практично неможливим». За його словами, цей список є черговою спробою Вашингтона «взяти Росію на переляк», передає пропагандистський ресурс ТАСС.

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    «По суті, до нього включені майже всі значущі в країні фігури. Не знаю, що буде за цим списком далі, але вже сама його поява не має прецедентів у світовій історії. США грубо порушили всі можливі принципи відносин між державами, зробивши співпрацю з Росією в різних сферах практично неможливою», - сказав Клінцевич.

    На думку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, за допомогою «кремлівської доповіді» Вашингтон намагається посварити Путіна з російською бізнес-елітою, його підготовка – «це пряма й очевидна спроба приурочити якісь дії до виборів так, щоб чинити на них вплив».

    Як повідомлялося, Міністерство фінансів США представило Конгресу «кремлівський доповідь». У ньому перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. До списку увійшли 210 імен: 96 російських бізнесменів і 114 політиків й глав держкомпаній.

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