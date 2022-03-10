Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму

Під час атаки росіян у місті проводилася евакуація людей

Сьогодні вдалося евакуювати 40 автобусів з біженцями

Війська російських загарбників нанесли авіаудар по місту Ізюм Харківської області. Під час атаки у місті проводилася евакуація людей.

«Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини. Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

СБУ повідомляє, що сьогодні у Харківській області російські літаки обстріляли селище Селекційне. У результаті загинула 73-річна жінка. За попередніми даними, обстріл здійснено касетними бомбами.

Харківська СБУ проводить розслідування за фактом порушення законів війни.

Раніше ми повідомляли, що з Ізюму виїхало близько 2 тис. людей через гуманітарний коридор.