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    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму

    Під час атаки росіян у місті проводилася евакуація людей - Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму
    Під час атаки росіян у місті проводилася евакуація людей
    фото: Нацполіція

    Сьогодні вдалося евакуювати 40 автобусів з біженцями

    Війська російських загарбників нанесли авіаудар по місту Ізюм Харківської області. Під час атаки у місті проводилася евакуація людей.

    «Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини. Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

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    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму
    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму
    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму
    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму
    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму

    За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

    СБУ повідомляє, що сьогодні у Харківській області російські літаки обстріляли селище Селекційне. У результаті загинула 73-річна жінка. За попередніми даними, обстріл здійснено касетними бомбами.

    Харківська СБУ проводить розслідування за фактом порушення законів війни.

    Раніше ми повідомляли, що з Ізюму виїхало близько 2 тис. людей через гуманітарний коридор.

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    Теги: Росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна евакуація
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    Російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму