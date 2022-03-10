Окупанти замінували узбережжя біля Запорізької АЕС

Загарбники обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на тимчасово окуповані Крим та Донбас

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатома».

Крім того, за даними «Енергоатома», загарбники обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на тимчасово окуповані Крим та Донбас. У компанії зазначили, що насправді це фізично неможливо зробити.

Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції відновлено ремонтні роботи на енергоблоці №1, однак через окупацію російськими військами майданчика АЕС та прилеглої території наразі неможлива доставка необхідних запасних частин та персоналу.

Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань. У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. Залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ: Запорізька та Південно-Донбаська. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації. Відбувається ротація як оперативного, так і частини денного персоналу.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС.

9 березня стало відомо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

Україна закликає окупантів пустити ремонтні бригади на ЧАЕС: це справа безпеки всієї Європи.