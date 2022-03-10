З Ізюму виїхало близько 2 тис. людей через гуманітарний коридор

В Ізюм доставили гуманітарний вантаж із продуктами харчування, речами першої необхідності

З міста Ізюм Харківської області, яке зараз перебуває під постійною атакою російських окупантів, 10 березня через гуманітарний коридор вдалося вивезти близько 2 тисяч людей, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

«З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2 тисяч осіб. Для евакуйованих за їхнім бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж із продуктами харчування, речами першої необхідності», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.