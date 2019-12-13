Російські металурги фінансують тероризм. Депутатка Федина звернулась до СБУ (Документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські «Северсталь» і «Єврохім» ведуть бізнес на заводах окупованого Донбасу

Народний депутат від «Європейської солідарності» Софія Федина звернулася до Служби безпеки України і генпрокуратури з проханням провести перевірку фактів поставок російськими компаніями сировини для металургійного виробництва на тимчасово непідконтрольній Україною території.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на депутатський запит від 3 грудня.

«Із засобів масової інформації мені стало відомо про те, що російські металургійні компанії наживаються на відібраних заводах на неконтрольованих українських територіях. У схему поставки сировини, необхідного для роботи металургійного виробництва на тимчасово неконтрольованій території залучені російські «Северсталь» і «Єврохім», - зазначила обранець.

Водночас Федина назвала, що на території окупованого Донбасу продовжують працювати Єнакіївський металургійний завод, «Метален-сталь», Макіївський металургійний завод, «Алчевськкокс», «Екоенергія», Алчевський металургійний комбінат.

«У зв’язку з санкціями щодо Росії, експорт з РФ зараз перебуває під пильним контролем ЄС та США. Тому ввезення руди з РФ на Донбас та вивезення металу, при проведення розслідування і встановленні його походження, загрожують не тільки санкціями, а й кримінальним переслідуванням «Северсталі» і «Металоінвесту» (один з найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії - «Главком»)», - сказано у запиті нардепки.

(для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення)

Вона вважає, що іншим аспектом цієї ситуації має стати відкриття кримінальних проваджень СБУ за фінансування тероризму (ст. 258-5 ККУ).

Як відомо, у 2017 році керівник російського Федерального агентства з державних резервів Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає «гуманітарну підтримку» підприємствам Донбасу. За його словами, постачання сировини й матеріалів «здійснюється завдяки наявним федеральним резервам товарно-матеріальних цінностей».