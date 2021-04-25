Російські найманці протягом доби тричі порушували режим тиші на Донбасі

Українські позиції обстрілювались з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

Протягом неділі, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

«Українська сторона Спільного центру координації та контролю інформує, що в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем», – йдеться у повідомленні.

Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови, повідомляє пресцентр ООС.

Українська сторона СЦКК наголошує, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, виконуючи свої зобов'язання відповідно до раніше досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, що протягом доби суботи, 24 квітня, російські бойовики чотири рази порушили режим розведення військ в регіоні, а днем раніше обстріляли ракетами околиці міста Торецьк.