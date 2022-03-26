Російські окупанти відпустили викраденого мера Славутича

У місті попри спротив агресорів триває проукраїнський мітинг

Міський голова Славутича Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські окупанти, вже на свободі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці партії «Слуга Народу», від якої обирався чиновник.

Також повідомляється, що міська рада продовжує свою роботу в повному складі.

У місті триває мирний мітинг на підтримку України. Містяни розгрознули великий державний прапор. Окупанти відкривають вогонь у повітря та кидають світлошумові гранати, проте людей на мітингу тільки більшає. Вони рухаються до захопленої окупантами лікарні.

Раніше стало відомо про те, що місто атомників опинилося у ворожому оточенні. Зокрема російські війська захопили міську лікарню.

Також учора російські військові викрали старосту села Мотижин Бучанського району Київщини, її чоловіка та сина.

Раніше мер Юрій Фомічев розповів про хід боїв за місто та спростував інформацію про те, що покинув Славутич.