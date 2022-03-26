Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)

Мітинг проти російських агресорів у Славутичі

Мешканці зайнятого ворогом міста вийшли на протест

Російські окупанти вторглися в місто Славутич Київської області та захопили міську лікарню. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

У відповідь жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують гасла: «Славутич - це Україна», «Слава Україні». Розгорнуто великий державний прапор.

Натомість російські окупанти відкрили вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше.

«Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки. За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора стало відомо, що місто Славутич опинилося в оточенні ворога.

Раніше мер Юрій Фомічов розповів про хід боїв за місто та спростував інформацію про те, що покинув Славутич.