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    Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)

    Мітинг проти російських агресорів у Славутичі&nbsp; &nbsp; - Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)

    Мітинг проти російських агресорів у Славутичі   

    Фото: Київська ОДА

    Мешканці зайнятого ворогом міста вийшли на протест

    Російські окупанти вторглися в місто Славутич Київської області та захопили міську лікарню. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

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    Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)
    Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)

    У відповідь жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та сканують гасла: «Славутич - це Україна», «Слава Україні». Розгорнуто великий державний прапор.

    Натомість російські окупанти відкрили вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати у натовп. Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше.

    «Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки. За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, учора стало відомо, що місто Славутич опинилося в оточенні ворога.

    Раніше мер Юрій Фомічов розповів про хід боїв за місто та спростував інформацію про те, що покинув Славутич.

    Теги: росія окупанти війна протест Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Мирний мітинг у Славутичі окупанти розганяють пострілами та світлошумовими гранатами (відео)