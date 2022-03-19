Під Києвом ППО збила ще один ворожий бойовий вертоліт
Вертоліт К-52 збито у Бучанському районі
У Бучанському районі Київської області у суботу підрозділи української ППО збили ворожий бойовий гелікоптер К-52, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
«Мінус ще один ворожий «Алігатор»! Вертоліт збитий із використанням ПЗРК «Стінгер», – написав він у Telegram-каналі.
Павлюк подякував бійцям за захист нашого неба.
Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».
Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.
Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Також вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.