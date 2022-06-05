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  4. Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)

    Дії окупантів &ndash; це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури - Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Дії окупантів – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    Напередодні внаслідок обстрілу згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври

    Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Отримавши благословення московського патріарха Кіріла, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину – навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого Московського патріархату», – зазначив він.

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    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)
    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)

    Напередодні внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври.

    «У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів», – наголосив Кириленко.

    Очільник ОВА підкреслив, що дії окупантів – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури.

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

    Читайте також: Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври

    Теги: росія окупанти війна музей Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Рашисти зруйнували на Донеччині 43 церкви, більшість – Московського патріархату (фото)