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    Новини

    Окупанти продовжують вбивати цивільних: на Донеччині загинули троє людей

    На Донеччині від обстрілів окупантів загинули ще троє цивільних - Окупанти продовжують вбивати цивільних: на Донеччині загинули троє людей
    На Донеччині від обстрілів окупантів загинули ще троє цивільних
    фото з відкритих джерел

    Ще дві людини дістали поранення

    У Донецькій області російські загарбники у неділю вбили трьох мирних жителів. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Фейсбуці.

    «Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Дружківці. Ще дві людини дістали поранення», – написав Кириленко.

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Окупанти продовжують вбивати цивільних: на Донеччині загинули троє людей