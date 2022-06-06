Окупанти продовжують вбивати цивільних: на Донеччині загинули троє людей

На Донеччині від обстрілів окупантів загинули ще троє цивільних

Ще дві людини дістали поранення

У Донецькій області російські загарбники у неділю вбили трьох мирних жителів. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Фейсбуці.

«Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Дружківці. Ще дві людини дістали поранення», – написав Кириленко.

Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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