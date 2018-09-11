Російські прикордонники в Криму затримали українських рибалок



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За інформацією Держприкордонслужби України, у рибалок виникла аварія, і їх віднесло на окуповану територію

В анексованому Криму російські прикордонники затримали двох українських рибалок. Про це 11 вересня повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Наскільки нам відомо, у рибалок почалися проблеми з двигуном (човна), їх віднесло на окуповану територію, де їх і було затримано російськими прикордонниками», – розповів Слободян.

Він зазначив, що інформації про місце перебування рибалок наразі немає.

За словами Слободяна, у цій ситуації російська сторона мала повідомити Україну про те, що сталася аварія. Однак подібного повідомлення від РФ досі немає.

Інформацію про те, що трапилося, українські прикордонники передали до Міністерства закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки та оборони України затвердила заходи для захисту національних інтересів в акваторіях Азовського і Чорного морів.

Джерело: 112 Україна