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    Рада нацбезпеки затвердила заходи захисту морських територій

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    Рада нацбезпеки затвердила заходи захисту морських територій

    Уряд повинен прийняти Морську доктрину України та вдосконалити нормативно-правову базу захисту націнтересів в акваторії Азовського і Чорного морів

    Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в четвер, 6 вересня, затвердила заходи для захисту національних інтересів в акваторіях Азовського і Чорного морів.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

    Як зазначається, мова йде про посилення військово-морської присутності і створення корабельно-катерного угруповання Військово-морсьх сил Збройних сил України в Азовському морі, розвиток відповідної інфраструктури, а також забезпечення підрозділів берегової оборони новітніми ракетами.

    «РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, в акваторіях Азовського та Чорного морів», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з рішенням, уряд повинен прийняти Морську доктрину України та вдосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів.

    Крім того, Кабміну доручено відпрацювати спільну позицію України з міжнародними партнерами з протидії техногенної катастрофи на півночі Криму, а також забезпечити заходи протидії її поширенню на материкову частину України.

    Як відомо, останнім часом Росія затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники повідомили, що росіяни «почали жорстку політику затримання і огляду суден» у Керченській протоці. 

    Раніше Порошенко заявляв, що РНБО в таємному режимі обговорить невідкладні заходи захисту українських інтересів в акваторії Азовського моря

    Відзначимо, на засіданні РНБО також були розглянуті питання про непродовження договору про дружбу з Росією.

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