Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Мацегора здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки
Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.
«Сьогодні поступив дзвінок від командира батальона російських військ про пропозицію перемовин. У протилежному випадку мисто будуть штурмувати з усіма наслідками. Я прийняв рішення взяти участь у переговорах, щоб уникнути людських дертв і руйнувань у місті усієї інфраструктури, яку ми в житті не відбудували б... Ми обговорили дії військових, які поставили ціль – зайти в місто... Вони (росіяни, – ред.) переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини... Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті», – розповів Мацегора.
Він також заявив, що місто залишили без підтримки.
«Залишились я зі своїми підлеглими, і райвідділ поліції», – додав міський голова.
Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.
Стосовно міського голови Куп’янська відкрито кримінальне провадження за державну зраду.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.
Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.