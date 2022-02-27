  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам

    Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ - Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
    Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ
    фото: кадр з відео

    Мацегора здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки

    Сьогодні, 27 лютого, в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Відео опубліковане на сайтіміськради.

    Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

    «Сьогодні поступив дзвінок від командира батальона російських військ про пропозицію перемовин. У протилежному випадку мисто будуть штурмувати з усіма наслідками. Я прийняв рішення взяти участь у переговорах, щоб уникнути людських дертв і руйнувань у місті усієї інфраструктури, яку ми в житті не відбудували б... Ми обговорили дії військових, які поставили ціль – зайти в місто... Вони (росіяни, – ред.) переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини... Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті», – розповів Мацегора.

    Він також заявив, що місто залишили без підтримки.

    «Залишились я зі своїми підлеглими, і райвідділ поліції», – додав міський голова.

    Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.

    Стосовно міського голови Куп’янська відкрито кримінальне провадження за державну зраду.

    «При процесуальному керівництві органів прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Харківської області за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади та державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 1). КК України)», – йдеться у повідомленні.
    За даними слідства, представник влади перейшов на бік країни-агресора. Він в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу у провадженні підривної діяльності проти України, зумисне вчинивши таким чином дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.

    Теги: окупанти полон мер Харківщина розслідування місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам