Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам

Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ

Мацегора здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки

Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

«Сьогодні поступив дзвінок від командира батальона російських військ про пропозицію перемовин. У протилежному випадку мисто будуть штурмувати з усіма наслідками. Я прийняв рішення взяти участь у переговорах, щоб уникнути людських дертв і руйнувань у місті усієї інфраструктури, яку ми в житті не відбудували б... Ми обговорили дії військових, які поставили ціль – зайти в місто... Вони (росіяни, – ред.) переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини... Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті», – розповів Мацегора.

Він також заявив, що місто залишили без підтримки.

«Залишились я зі своїми підлеглими, і райвідділ поліції», – додав міський голова.

Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.

Стосовно міського голови Куп’янська відкрито кримінальне провадження за державну зраду.

«При процесуальному керівництві органів прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Харківської області за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади та державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 1). КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, представник влади перейшов на бік країни-агресора. Він в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу у провадженні підривної діяльності проти України, зумисне вчинивши таким чином дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.