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    Новини

    ЗСУ мають успіхи на Харківщині та Херсонщині, – Зеленський

    ЗСУ мають успіхи на Харківщині та Херсонщині, – Зеленський

    На Херсонському напрямку ЗСУ мають певні успіхи, як і просування на Харківщині

    Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 31 травня.

    «Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне», – зазначив він.

    Зеленський додав, що на Херсонському напрямку ЗСУ мають певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхів.

    «У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості», – підсумував президент.

    Нагадаємо, Україну з робочим візитом відвідала президентка Словаччини Зузана Чапутова. В ході її візиту стало відомо, що Словацька Республіка надасть нашій країні самохідні гаубиці Zuzana.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    ЗСУ мають успіхи на Харківщині та Херсонщині, – Зеленський