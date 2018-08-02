Влада Центральноафриканської республіки стверджує, що російських журналістів вбили при спробі захопити авто



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У Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів – Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва і Кирила Радченка

Влада у ЦАР припускає, що російських журналістів у Центральній Африці могло вбити угруповання «Селека»

Трьох російських журналістів в Центральноафриканській Республіці вбили нападники, які намагалися захопити їхній автомобіль.

Про це повідомило Міністерство комунікацій та засобів масової інформації Центральноафриканської Республіки.

Групу журналістів зустріла «дюжина озброєних людей в чалмах», яка намагалася захопити автівку.

Грабіжники не говорили французькою та санго (місцевою мовою).

Один з журналістів почав опиратися захопленню автомобіля — він помер на місці. Двоє інших померли від поранень, сказав міністр з питань комунікацій та ЗМІ Центральноафриканської республіки Анж Максим Казагі виданню «РБК-Россия».

Казагі припускає, що до нападу може бути причетною група мусульман-постанців «Селека».

«Їх вбили, коли вони опиралися, а водія поранили. Водій залишився живим і втік», — йдеться в повідомленні міністерства.

Також Казагі розповів, що журналісти ризикували, коли вирішили поїхати вночі по дорозі, яка «кишить розбійниками, повстанцями та озброєними бандитами».

Керівник Центру управління розслідувань, від якого їхали журналісти, Андрій Коняхін повідомив, що в групи з собою були фотоапарати, камери, ноутбук, мікрофони, диктофони та готівка — близько $ 8,5 тисяч.

Міністр з питань комунікацій та ЗМІ республіки Казагі заявив, що ні грошей, ні апаратури в журналістів не виявили.

Також не знайшли жодного документу, який міг їх ідентифікувати. Лише в одного чоловіка була картка на підтвердження статусу «блогер».

31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю. Водій журналістів вижив, 1 липня міністерство закордонних справ Росії заявило, що водій не пов’язаний з місією ООН. Раніше повідомляли, що водія групи рекомендував консультант місії ООН.

У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер». За даними джерел Громадського, близьких до Орхана, журналісти знімали проект про російську присутність у Центральноафриканській Республіці.

Влада у ЦАР припускає, що російських журналістів у Центральній Африці могло вбити угруповання «Селека».