Російських радикалів затримали за напад на виставку американського фотографа

Затримані радикали перебувають у відділенні поліції Москви

Трьох членів руху SERB затримали на виставці фотографа Джока Стерджеса в Центрі фотографії імені братів Люм'єр в Москві, один з них розлив на підлозі біля фотографії смердючу рідину. Про це розповів лідер руху Ігор Бекетов. За його словами, разом з ним затримали іншого члена Ігоря Брумеля та оператора. «Ми вирішили, як і обіцяли, відвідати



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Фото: Центр фотографії імені братів Люм'єр Кадр з повторного відкриття виставку, грудень 2017

Затримані радикали перебувають у відділенні поліції Москви

Трьох членів руху SERB затримали на виставці фотографа Джока Стерджеса в Центрі фотографії імені братів Люм'єр в Москві, один з них розлив на підлозі біля фотографії смердючу рідину.

Про це розповів лідер руху Ігор Бекетов.

За його словами, разом з ним затримали іншого члена Ігоря Брумеля та оператора.

«Ми вирішили, як і обіцяли, відвідати ще раз виставку. Ми туди прийшли з метою подивитися, чи є провокаційні фотографії, хотіли діяти суворо в рамках закону», — сказав він.

Бекетов уточнив, що вони побачили фотографію, де оголена жінка обіймає оголену дитину і почали вимагати пояснень в організаторів виставки. Останні ж не стали коментувати фотографії, тоді члени SERB зателефонували в прокуратуру Москви і поліцію.

Співробітники поліції приїхали на виставку.

«Ми попросили їх зафіксувати порушення, вони запропонували нам написати заяву, сказали, що після свят проведуть експертизу, стали тягнути, і тоді наш активіст Ігор Брумель не витримав і трішечки, скажімо так, помітив смердючою рідиною не саму навіть фотографію, а підлогу біля неї», — розповів Бекетов.

Лідер SERB зазначив, що зараз затримані перебувають у відділенні поліції.

Це вже не перший подібний випадок з цією виставкою. Її відкрили торік, але тоді на неї напали радикали з того ж руху — вони розлили у приміщенні сечу. SERBівці стверджували, що експозиція пропагує дитячу порнографію, однак компетентні органи після перевірок порушень не знайшли. Через рік виставку вирішили відкрити знову — тоді ж один із членів радикального руху переодягнувся у жіночій одяг та перуку та розлів смердючу хімію у Центрі фотографії імені братів Люм'єр.

Джерело: Интерфакс