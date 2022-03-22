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    Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні – перехоплення розмов

    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні – перехоплення розмов
    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    У 50% особового складу росіян – обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються

    Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі. Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ.

    Загарбники згадують: на четвертий день війни генерал пообіцяв їм, що «спецоперація» завершиться за лічені години. Однак затягнулася на тижні.

    Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містам, як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішню «задачу идти на Николаев» вважають нереальною.

    «Ребята подходят, у которых вместо бронепластины обычный кевларовый экран: Там,…товарищ генерал, это, блин, у меня такая вот ситуация... А он говорит: сынок, крепись… и съе*ся… Даже в Чечни такого не было! Тут такой трэш, на нас свой самолет авиабомбы скинул… с добрым утром было…», – розповідає російський окупант своєму бойовому товаришу.

    Жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: «…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні – перехоплення розмов