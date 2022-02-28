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    Думки вголос

    Зеленський як голка російського Кощія

    91% українців довіряють президенту Зеленському - Зеленський як голка російського Кощія
    91% українців довіряють президенту Зеленському

    Прозріння російського народу вже почалося

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    На четвертый день войны, которую против Украины развязал Владимир Путин, вышло довольно красноречивое социологическое исследование. Украинская социологическая группа «Рейтинг» заявила, что 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии, 16% – не уверены.

    В этом же контексте более интересен трамплинный рост доверия украинцев к своему президенту Владимиру Зеленскому. Того самого, который последние три года искал разные способы, чтобы заглянуть в глаза Путина и найти дорожку к миру на востоке Украины. Того самого, который на заре своего президентства (в 2019 году), называл «формулу Штайнмайера» «страшилкой» и всерьез говорил о проведении выборов в оккупированном Донецке. Того самого, который после признания Россией так называемой независимости террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», побоялся объявить в стране военное положение.

    Только так называемая военная операция Путина (а в действительности это уничтожение украинского народа, в том числе мирных безоружных детей) сделала Владимира Зеленского настоящим лидером нации.

    Так вот, по оценкам последнего социологического опроса, 91% украинцев доверяют президенту Зеленскому (до войны рейтинг главы государства колебался в пределах 25%). Не поддерживают только 6%. В частности, на Западе Украины и Центре украинскому президенту доверяют более 90%, на Востоке и Юге – более 80%.

    Сильный украинский президент, которого в Кремле в последнее время едва не сравнивали с наркоманом или эфемерным неонацистом, сейчас превратился в ключевую проблему для Путина. Этакая «игла Кощея», которая в любой момент может попасть в сердце режима, который нерушимо держится за власть более 20 лет. И это не шутка.

    ***
    В последний день зимы украинцы продолжают самоотверженно защищать собственную родную землю, которую пытается растоптать сапог русского солдата. Наша максимальная сплоченность с каждым днем придает уверенность, что победа будет за нами. А тогда, по всей вероятности, наступит смерть правления русского Кощея.

    Что радует: прозрение русского народа уже началось. Это показали многотысячные митинги, мобилизованные войной, санкционированной одним человеком.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим рейтинг Володимир Зеленський президент #stoprussia
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    Зеленський як голка російського Кощія