  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Тараненко
рус
    Думки вголос

    Кривава «російська весна» в Україні

    Сотні зруйнованих будинків, лікарень, навчальних закладів по всій Україні - Кривава «російська весна» в Україні
    Сотні зруйнованих будинків, лікарень, навчальних закладів по всій Україні

    Людожерським способом Путін прагне скоротити відрив за кількістю понесених втрат під час таз званої воєнної операції

    Мовою оригіналу

    Похоже, что хозяин бункера на Урале решил отомстить за «200-е грузы», которые отправились из Украины в сторону России. Поскольку план молниеносного взятия «матери городов русских» – Киева провалился, Путин пошел ва-банк, отдав приказ направить крылатые ракеты, грады, словом, все, что превращает бетон и кирпич в пепел, в жилые дома и социальную инфраструктуру Украины.

    И понеслось: более сотни разрушенных домов, больниц, учебных заведений в Харькове (только за сутки там погибли 21 человек и 112 ранены), уничтожен перинатальный центр в Житомире (беременные женщины чудом уцелели и скрываются в подвале), продолжается разрушение инфраструктуры Мариуполя (на весне 2014 года этот город наелся «русского мира»), разрушаются жилые дома в Сумской области и Чернигове.

    И, собственно, столица Украины, которую солдаты Путина превратили в город выбитых оконных стекол и изуродованных многоэтажек, в том числе элитной недвижимости.

    Таким людоедским способом российский лидер явно стремится сократить отрыв по количеству понесенных потерь в ходе таз называемой военной операции (по сути, геноцида украинцев, о котором уже говорит мир).

    Последние официальные данные генерального штаба Вооруженных сил Украины впечатляют: за шесть дней войны погибли 5840 российских солдат! Это больше, чем в первой чеченской войне, продолжавшейся в течение 1994-1996 годов (тогда всего погибло 5042 человека)!

    Кроме этого, россияне потеряли в боях на территории Украины: 211 танков, 862 боевых бронированных машины, 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня, 9 средств противовоздушной обороны, 30 самолетов, 31 вертолет, 355 автомобильных техник. 60 цистерн с горючим, 3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

    Что же теперь выходит? К Путину бумерангом (в виде солдатских гробов) вернулась его ехидная поговорка «Нравится – не нравится, терпи моя красавица»? Стертая грань простой человечности, и это очень пугает.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна Путін Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Притула
    Сергій Притула
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кривава «російська весна» в Україні