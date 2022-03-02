Кривава «російська весна» в Україні

Людожерським способом Путін прагне скоротити відрив за кількістю понесених втрат під час таз званої воєнної операції

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Похоже, что хозяин бункера на Урале решил отомстить за «200-е грузы», которые отправились из Украины в сторону России. Поскольку план молниеносного взятия «матери городов русских» – Киева провалился, Путин пошел ва-банк, отдав приказ направить крылатые ракеты, грады, словом, все, что превращает бетон и кирпич в пепел, в жилые дома и социальную инфраструктуру Украины.

И понеслось: более сотни разрушенных домов, больниц, учебных заведений в Харькове (только за сутки там погибли 21 человек и 112 ранены), уничтожен перинатальный центр в Житомире (беременные женщины чудом уцелели и скрываются в подвале), продолжается разрушение инфраструктуры Мариуполя (на весне 2014 года этот город наелся «русского мира»), разрушаются жилые дома в Сумской области и Чернигове.

И, собственно, столица Украины, которую солдаты Путина превратили в город выбитых оконных стекол и изуродованных многоэтажек, в том числе элитной недвижимости.

Таким людоедским способом российский лидер явно стремится сократить отрыв по количеству понесенных потерь в ходе таз называемой военной операции (по сути, геноцида украинцев, о котором уже говорит мир).

Последние официальные данные генерального штаба Вооруженных сил Украины впечатляют: за шесть дней войны погибли 5840 российских солдат! Это больше, чем в первой чеченской войне, продолжавшейся в течение 1994-1996 годов (тогда всего погибло 5042 человека)!

Кроме этого, россияне потеряли в боях на территории Украины: 211 танков, 862 боевых бронированных машины, 85 артиллерийских систем, 40 реактивных систем залпового огня, 9 средств противовоздушной обороны, 30 самолетов, 31 вертолет, 355 автомобильных техник. 60 цистерн с горючим, 3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Что же теперь выходит? К Путину бумерангом (в виде солдатских гробов) вернулась его ехидная поговорка «Нравится – не нравится, терпи моя красавица»? Стертая грань простой человечности, и это очень пугает.

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