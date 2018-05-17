Російський центральний телеканал порівняв Путіна з Гітлером

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Колаж на Гітлера і Путіна, inforesist.org

На «Першому каналі» сказали, що Путін зробив те, що Гітлер не зміг

У Росії центральний «Перший канал» порівняв президента РФ Володимира Путіна з лідером нацистів Адольфом Гітлером у намірі зведення моста через Керченську протоку.

Про це йдеться в сюжеті російського телеканалу, уривок з якого опубліковано у Twitter пабліка «Рогозін-на-орбіті»

«Цей проект хотів здійснити Микола II. Цей проект хотів здійснити Гітлер і Шпеєр - головний архітектор Рейху, який розробив цей проект на початку 40-х років. А здійснив його Путін», - йдеться в сюжеті російського телеканалу про Керченський міст.

Из передачи Первого канала осталось так и не понятно, Путин хуже Гитлера или лучше? pic.twitter.com/dK4SmeIOXt — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 16 травня 2018 р.

При цьому з телесюжету залишилося так і не зрозуміло, Путін гірший за Гітлера, чи кращий, іронічно вказує паблік.

Урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбудеться напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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