Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років»

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Відкриття мосту через Керченську протоку

Висновок інженера-мостобудівника – міст через Керченську протоку насправді не готовий

Інженер-мостобудівник Георгій Росновський вважає, що колонна вантажівок, яка проїхалася на відкритті Керченського мосту, мала б продемонструвати надійність споруди, але у фахівців натомість з’явилися великі питання щодо цього.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інженер вказав на те, що всі машини були порожні, а коли вони наближалися до мостової арки, під час будівництва котрої просіли опори, інші вантажівки сильно відстали від путінської.

«Відкривають лише для легкового транспорту? Це що взагалі таке?», - дивується Росновський. Його висновок – міст насправді не готовий. Фахівець проектував не один десяток мостів, прораховував у 1990-х і Керченський міст до Росії. За словами Росновського, його можна було спорудити, але північніше, де кращі ґрунти. «Будують не там, де треба, і не так, як треба. Прогноз: простоїть 15 років», - заявив він.

«Опосередковано про недовіру до мосту з боку самих росіян можуть свідчити також заяви про збереження поромної переправи через протоку. Тим часом сумнівної якості міст може вдарити по РФ новими санкціями, адже Україна вже готує позови та збирає докази своїх збитків – екологічних і транспортних, через обмеження доступу до портів в Азовському морі та небезпеку в морській акваторії», - йдеться у сюжеті.

У тому, що міст екологічно небезпечний, переконують і в Інституті водних проблем. Там пояснюють, що через нього течія у протоці послабиться, Азовське море почне опріснюватися. Ще одна серйозна проблема – судноплавство, адже в районі моста поворот судохідного каналу, і вже кілька суден врізалися в опори моста. Якою буде ситуація під час шторму чи туману, доводиться тільки гадати, резюмує видання.

Тим часом президент Петро Порошенко знайшов єдину поважну причину для побудови цього мосту – він дуже знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати Крим, який повертатиметься під законне українське управління.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

Відкриття руху Керченським мостом для вантажівок заплановано на 1 жовтня.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

Офіційний Вашингтон засудив зведення Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку в Крим, наголосивши, що це не було погоджено з урядом України.

Також Франція засудила будівництво Росією Керченського моста.