  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський історик стверджує, що Порошенко зміг зупинити Путіна

    • Розсилка
    Петро Порошенко і Володимир Путін&nbsp; - Російський історик стверджує, що Порошенко зміг зупинити Путіна
    Петро Порошенко і Володимир Путін 

    Порошенко зміг захистити від російської агресії слабку країну - заявив Зубов

    Після анексії Криму Путін припускав, що значна частина України, все Лівобережжя та приморські області, буде готова «об'єднатися» з Росією. А Захід все прийме, як він прийняв Гітлера в 1938-му році після Мюнхенської змови. Але Захід проявив твердість, і це передусім завдяки роботі п’ятого  президента України Петра Порошенка. Про це заявив в інтерв’ю «Ліга» російський історик Андрій Зубов.

    «Це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародними зобов'язаннями. Так направив громадську думку саме він», - зазначив історик.

    «Захід однозначно зрозумів, що йдеться про другий Мюнхен, а якщо про другий Мюнхен, то і Друга світова через півтора року. Багатьом людям на Заході не хотілося псувати відносини з Росією, це було економічно невигідно, але вони пішли на санкції, на невизнання Криму. Путін зазнав повного фіаско», - додав Зубов.

    Історик заявив, що зрештою імперський синдром у РФ у значній мірі викорінено.

    «Це тяжке щеплення, яке багато коштувало Україні і Росії, мало свій позитивний результат - зараз вже майже ніхто, 10-14% від сили, марять ідеєю відновлення СРСР. В основному люди зараз думають про інше: як організувати своє життя, як звільнитися від корумпованої влади чиновників, підняти свій власний бізнес», - вважає Зубов.

    Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін представляє куди більшу небезпеку, ніж коронавірус.

    Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн

     

    Петро Порошенко Крим бойовики на Донбасі анексія санкції Путін Андрій Зубов окуповані території СРСР президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ