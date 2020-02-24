Російський історик стверджує, що Порошенко зміг зупинити Путіна



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Петро Порошенко і Володимир Путін

Порошенко зміг захистити від російської агресії слабку країну - заявив Зубов

Після анексії Криму Путін припускав, що значна частина України, все Лівобережжя та приморські області, буде готова «об'єднатися» з Росією. А Захід все прийме, як він прийняв Гітлера в 1938-му році після Мюнхенської змови. Але Захід проявив твердість, і це передусім завдяки роботі п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це заявив в інтерв’ю «Ліга» російський історик Андрій Зубов.

«Це результат роботи вашого колишнього президента Порошенка, який у зовнішній політиці був блискучим президентом. Він слабку країну зміг захистити від російської агресії міжнародними зобов'язаннями. Так направив громадську думку саме він», - зазначив історик.

«Захід однозначно зрозумів, що йдеться про другий Мюнхен, а якщо про другий Мюнхен, то і Друга світова через півтора року. Багатьом людям на Заході не хотілося псувати відносини з Росією, це було економічно невигідно, але вони пішли на санкції, на невизнання Криму. Путін зазнав повного фіаско», - додав Зубов.

Історик заявив, що зрештою імперський синдром у РФ у значній мірі викорінено.

«Це тяжке щеплення, яке багато коштувало Україні і Росії, мало свій позитивний результат - зараз вже майже ніхто, 10-14% від сили, марять ідеєю відновлення СРСР. В основному люди зараз думають про інше: як організувати своє життя, як звільнитися від корумпованої влади чиновників, підняти свій власний бізнес», - вважає Зубов.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін представляє куди більшу небезпеку, ніж коронавірус.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.