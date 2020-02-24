В Українській Гельсінській спілці з прав людини заявили, що «мюнхенський мирний план» для України не спрацює



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Під час Мюнхенської конференції з безпеки був оприлюднений документ, де йшлося про співпрацю Заходу і Росії без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу

Низка пропозицій плану неприйнятні, бо є результатом маніпулятивних інтерпретацій джерел виникнення збройного конфлікту в Україні, - УГСПЛ

Українська Гельсінська спілка з прав людини висловила свою позицію щодо плану врегулювання збройного конфлікту «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону», поширеного під час Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого 2020 року.

В Українській Гельсінській спілці зазначили, що окремі рекомендації, закріплені планом, заслуговують на увагу та справді можуть принести користь в цілях подолання наслідків збройного конфлікту. «Передусім йдеться про необхідність співробітництва в питаннях пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб, розмінування», - йдеться у заяві Гельсінської спілки.

Водночас, в УГСПЛ наголосили, що «низка пропозицій засадничо неприйнятні, позаяк є результатом маніпулятивних інтерпретацій джерел виникнення збройного конфлікту та відповідних механізмів спрямованих на його деескалацію»:

Підміна понять. Збройний конфлікт між Україною та Російською Федерацією позначається «Конфлікт у та навколо України». Обтічність такого формулювання виключає необхідність виведення Російською Федерацією військ з території України як одну із умов для відновлення суверенітету над тимчасово окупованими територіями, що й замовчується авторами плану. Також залишається поза увагою необхідність забезпечення Російською Федерацією гарантій основоположних прав і свобод людини на окупованих територіях, притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в часі збройного конфлікту. Однак, саме таке трактування суперечить тому, що Російська Федерація у порушення норм і принципів міжнародного права здійснила акт агресії проти України та за допомогою збройних, спеціальних та іррегулярних збройних формувань окупувала Автономну Республіку Криму і окремі райони Донецької і Луганської областей. Резолюції міжнародних організації, як от ООН, Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, в оцінці збройного конфлікту в Україні послуговуються гранично чіткою термінологією «окупація», «війна Росії проти України» тощо.

Санкційна політика щодо Російської Федерації. Послаблення санкційної політики (персональні, економічні та секторальні санкції) треба розглядати виключно через призму прогресу в процесі імплементації положень Мінських угод, стороною яких, згідно з резолюцією ПАРЄ від 30 січня 2020 р., виступає Російська Федерація. Інших варіантів для перегляду режиму санкцій, чи будь-яких компромісів на цьому ґрунті, не існує.

Новий безпековий діалог. На даному етапі ключовим завданням міжнародного співтовариства у забезпеченні безпекових питань є відновлення міжнародного правопорядку через виконання фундаментальних міжнародно-правових актів (Статут ООН 1945 р., Заключний акт НБСЄ 1975 р.), які гарантують територіальну цілісність та непорушність кордонів, а також забезпечення умов для застосування сторонами збройного конфлікту належного правового режиму – правил та звичаїв ведення війни, Женевських конвенцій 1949 р., та додаткових протоколів до них. В рамках чинного міжнародного права достатньо механізмів для реагування на подібні ситуації, а відтак ініціатива щодо створення нових є нічим іншим як спробою делегітимізувати міжнародні угоди, які покликані гарантувати безпеку.

Пост-конфліктне врегулювання в Україні повинне щонайменше базуватись на безумовному відновленні її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. У цьому інтереси України та міжнародного співтовариства не можуть не співпадати.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.