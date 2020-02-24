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    Суспільство

    В Українській Гельсінській спілці з прав людини заявили, що «мюнхенський мирний план» для України не спрацює

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    Під час Мюнхенської конференції з безпеки був оприлюднений документ, де йшлося про співпрацю Заходу і Росії без деокупації&nbsp;Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу - В Українській Гельсінській спілці з прав людини заявили, що «мюнхенський мирний план» для України не спрацює
    Під час Мюнхенської конференції з безпеки був оприлюднений документ, де йшлося про співпрацю Заходу і Росії без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу

    Низка пропозицій плану неприйнятні, бо є результатом маніпулятивних інтерпретацій джерел виникнення збройного конфлікту в Україні, - УГСПЛ

    Українська Гельсінська спілка з прав людини висловила свою позицію щодо плану врегулювання збройного конфлікту «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону», поширеного під час Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого 2020 року.

    В Українській Гельсінській спілці зазначили, що окремі рекомендації, закріплені планом, заслуговують на увагу та справді можуть принести користь в цілях подолання наслідків збройного конфлікту. «Передусім йдеться про необхідність співробітництва в питаннях пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб, розмінування», - йдеться у заяві Гельсінської спілки.

    Водночас, в УГСПЛ наголосили, що «низка пропозицій засадничо неприйнятні, позаяк є результатом маніпулятивних інтерпретацій джерел виникнення збройного конфлікту та відповідних механізмів спрямованих на його деескалацію»:

    • Підміна понять. Збройний конфлікт між Україною та Російською Федерацією позначається «Конфлікт у та навколо України». Обтічність такого формулювання виключає необхідність виведення Російською Федерацією військ з території України як одну із умов для відновлення суверенітету над тимчасово окупованими територіями, що й замовчується авторами плану. Також залишається поза увагою необхідність забезпечення Російською Федерацією гарантій основоположних прав і свобод людини на окупованих територіях, притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в часі збройного конфлікту.  Однак, саме таке трактування суперечить тому, що Російська Федерація у порушення норм і принципів міжнародного права здійснила акт агресії проти України та за допомогою збройних, спеціальних та іррегулярних збройних формувань окупувала Автономну Республіку Криму і окремі райони Донецької і Луганської областей. Резолюції міжнародних організації, як от ООН, Рада Європи, ОБСЄ, ЄС, в оцінці збройного конфлікту в Україні послуговуються гранично чіткою термінологією «окупація», «війна Росії проти України» тощо.
    • Санкційна політика щодо Російської Федерації. Послаблення санкційної політики (персональні, економічні та секторальні санкції) треба розглядати виключно через призму прогресу в процесі імплементації положень Мінських угод, стороною яких, згідно з резолюцією ПАРЄ від 30 січня 2020 р., виступає Російська Федерація. Інших варіантів для перегляду режиму санкцій, чи будь-яких компромісів на цьому ґрунті, не існує.
    • Новий безпековий діалог. На даному етапі ключовим завданням міжнародного співтовариства у забезпеченні безпекових питань є відновлення міжнародного правопорядку через виконання фундаментальних міжнародно-правових актів (Статут ООН 1945 р., Заключний акт НБСЄ 1975 р.), які гарантують територіальну цілісність та непорушність кордонів, а також забезпечення умов для застосування сторонами збройного конфлікту належного правового режиму – правил та звичаїв ведення війни, Женевських конвенцій 1949 р., та додаткових протоколів до них. В рамках чинного міжнародного права достатньо механізмів для реагування на подібні ситуації, а відтак ініціатива щодо створення нових є нічим іншим як спробою делегітимізувати міжнародні угоди, які покликані гарантувати безпеку.

    Пост-конфліктне врегулювання в Україні повинне щонайменше базуватись на безумовному відновленні її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. У цьому інтереси України та міжнародного співтовариства не можуть не співпадати.

    Резолюція Ради Європи 2198 (2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні» 
    Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/263 «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року 
    Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» від 27 січня 2015 року 
    Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року

    Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

    Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

    Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

    Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.

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