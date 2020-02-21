Путін є куди більшою небезпекою, ніж коронавірус, - Порошенко



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За словами Петра Порошенка, Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін представляє куди більшу небезпеку, ніж коронавірус. Про це Порошенко написав у Facebook.

Як зазначив Порошенко, Путін - дуже небезпечний ворог України, який вважає, що української мови і нації не має існувати.

«Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу. Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату», - написав лідер «Європейської солідарності».

Порошенко додав, що це означає тільки одне – Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. «Отже, ми все зробили правильно», - зазначив він.

«Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати», - резюмував Порошенко.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.