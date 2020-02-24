Команда адвокатів Порошенка оскаржила незаконний привід в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі генпрокурора та Вищій раді правосуддя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань Фото: eurosolidarity.org

«Європейська солідарність» наголошує, що атаки на Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства від неспроможності влади ефективно реагувати на безпекові виклики та ефективно управляти економікою

Команда адвокатів п‘ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка вважає рішення про привід, ухвалені одіозним Печерським судом, політичними. Більше того – надиктованими в Офісі президента Зеленського. Їхня юридична нікчемність очевидна і буде доведена законним шляхом – через оскарження як мінімум у 5-ти інстанціях. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, йдеться на сайті партії «Європейська солідарність».

«Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло «розподілити» цю справу,зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим», – зазначив адвокат Головань.

Другу заяву подано до Офісу Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. Місцезнаходження ДБР у Шевченківському районі доводять не тільки Гугл-карти, а й три судових рішення. Однак ДБР, продовжуючи сумнівні традиції свого екс-керівника Романа Труби, вперто ходить за потрібними ухвалами саме до «придворного» Печерського суду.

Крім того Офісу Генпрокурора повідомлено, що ухвали Печерського суду винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР. Як відомо, Указом президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому «начальник» цього фантомного відділу пан Корецький не має жодних законних повноважень на жодні слідчі дії.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Як відомо, процедура судового розгляду щодо народних депутатів України, передбачена в Кримінальному Процесуальному кодексі, вимагає особистої присутності в суді народного депутата України. Натомість судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.

Заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до і до Ареляційного суду м.Києва.

І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.

Варто також звернути увагу на те, хто перший став джерелом інформації про ухвали Печерського суду і оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат з президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.

Як випливає з так званих «плівок Труби», автентичність яких була доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського.

«Європейська солідарність» наголошує, що політичні переслідування в Україні є неприпустимими. Грубі порушення закону, використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків із лідером опозиційної партії свідчать про слабкість нинішньої влади перед внутрішніми та зовнішніми викликами, і створюють загрозу національній безпеці України.

Атаки на Петра Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства від неспроможності нинішньої влади ефективно реагувати на безпекові виклики, ефективно управляти економікою і виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки.