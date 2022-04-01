Російський комуніст начепив раненим луганським бойовикам медалі до «утворення СРСР». СБУ завела справу

На фото видно, як Тайсаєв прикріплює медалі лежачим військовим

Під час війни депутати Держдуми проводили пропагандистські акції у тимчасово окупованому Луганську

СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ. За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, вони на чолі з секретарем ЦК КПРФ Казбеком Тайсаєвим проводили у тимчасово окупованому Луганську пропагандистські акції, мотивуючи членів збройних формувань так званої «ЛНР» на активні бойові дії проти України.

Зокрема, російські депутати показово відвідали покалічених бойовиків, які воювали проти України та вручили медалі «100-річчя утворення СРСР». Мовляв, під час «спецоперації» ті відстоюють відродження Радянського Союзу у новій формі.

Спецслужба продовжує збір доказової бази щодо ролі російських високопосадовців у збройній агресії проти України та окупації наших територій.

У телеграмі Тайсаєва є повідомлення, що візит відбувся 25 березня. Делегація відвідала поранених військовослужбовців «Народної міліції ЛНР» і російської армії, вручивши їм ювілейні медалі.

На фото видно, як Тайсаєв прикріплює медалі лежачим військовим.

Нагадаємо, що Японія ввела санкції щодо 17 громадян Росії. Йдеться про 11 депутатів Держдуми. Це Геннадій Зюганов, Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Курінний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв.

Санкції ввели «з огляду на ситуацію в Україні, для підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення миру у світі».