Що робити у випадку примусової депортації: роз’яснення

Українцям радять не спілкуватися з російськими журналістами та очистити телефонну книгу і листування у месенджерах

Якщо людину намагаються примусово депортувати в росію чи на окуповані території, їй необхідно зберігати важливу інформацію, охороняти свою приватність та намагатися зв'язатися з рідними. Про це повідомляє Офіс президента.

Так, у випадку примусової депортації треба виписати на аркуш телефони близьких і тримати його при собі. Необхідно зберігати українські документи, що посвідчують особу, а також за першої можливості відновити електронні версії документів у «Дії».

Також необхідно зберігати українські сім-картки, намагатися встановити зв'язок з рідними в Україні та повідомляти їм про все, що відбувається.

А ще важливо охороняти свою приватність. Зокрема, треба очистити телефонну книгу та листування у месенджерах, не надавати відеоінтерв'ю, а також не коментувати інформацію журналістам – незалежно від того, ким вони представляться.

Якщо ж депортували когось із ваших близьких, треба телефонувати за такими номерами:

16 48 – гаряча лінія Національного інформаційного бюро;

– гаряча лінія Національного інформаційного бюро; +38 044 238 15 88 – гаряча лінія Міністерства закордонних справ України;

– гаряча лінія Міністерства закордонних справ України; 0 800 507 028 – гаряча лінія територіальної оборони;

– гаряча лінія територіальної оборони; 102 – поліція.

Для дзвінків з-за кордону існує гаряча лінія Національного інформаційного бюро: +38 044 287 81 65.

Напередодні стало відомо, скільки жителів Маріуполя вдалося врятувати. Водночас відомо, що з початку повномасштабної війни лише з Маріуполя окупанти депортували 45 тисяч людей.

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