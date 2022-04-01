Чекаємо на повноцінну відповідь Росії – Кулеба про переговори з окупантами

Кулеба: «З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів»

Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Варшави.

«Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Сполучені Штати не бачать ознак серйозної налаштованості Росії щодо переговорів з Україною, а тому сумніваються в ефективності заходу. До слова, Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться сьогодні, 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі.