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    Чекаємо на повноцінну відповідь Росії – Кулеба про переговори з окупантами

    Чекаємо на повноцінну відповідь Росії – Кулеба про переговори з окупантами
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    Кулеба: «З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів»

    Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Варшави.

    «Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, Сполучені Штати не бачать ознак серйозної налаштованості Росії щодо переговорів з Україною, а тому сумніваються в ефективності заходу. До слова, Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться сьогодні, 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Чекаємо на повноцінну відповідь Росії – Кулеба про переговори з окупантами