Російський проєкт «Следствие вели... с Леонидом Каневским» досі виходить на «Інтері». СБУ вимагає пояснень у Держкіно

Часто телеканали користуються відсутністю чітких критеріїв про визначення документального фільму або серіалу, щоб обійти закон про заборону російського контенту в ефірі

Департамент захисту національної державності Служби безпеки України надіслав до Державного агентства України з питань кіно запит, в якому просить надати копії документів, що слугували б підставою для надання або ненадання прокатного посвідчення російського проєкту «Следствие вели... с Леонидом Каневским». Відповідний запит опублікував «Детектор медіа».

Зазначимо, що ця російська програма виходить на каналі «Інтер» з понеділка по четвер о 05:30 та о 22:05.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 15-1 закону «Про кінематографію», в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій. Ця заборона поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, вироблених після 1 серпня 1991 року.

Журналісти також звернулися до Держкіно з інформаційним запитом та з проханням прокоментувати ситуацію – чи надавало Держкіно прокатне посвідчення телевізійному проєкту «Следствие вели... с Леонидом Каневским», як реагує відомство, коли отримує подібні запити щодо телевізійних програм, а не кіно чи серіалів, і чи вважає доцільним винести проєкт на розгляд Експертної комісії з розповсюдження та демонстрування фільмів, яка би визначила, чи проєкт є документальним серіалом, а не просто телевізійною програмою, а отже розглядати можливість надання прокатного посвідчення.

Подібний прецедент у Держкіно вже траплявся, коли його очолював Пилип Іллєнко. Тоді він розповів, що Експертна комісія з розповсюдження та демонстрування фільмів аналізувала телевізійну програму та виносила рішення, чи можна її вважати документальним серіалом.

За його словами, телеканали користуються відсутністю чітких критеріїв про визначення документального фільму або серіалу, щоб обійти закон про заборону російського контенту в ефірі.

«Подібний випадок був, але не пам’ята точно, який це був рік. Спір був у тому, чи вважати продукт телепередачою, а чи серіалом. Там достатньо тонка грань – сучасні серіалі та документальні фільми можуть виглядати по-різному, і закон чітко не дає критеріїв, як їх відрізнити. Це питання – одна зі спроб обходити обмеження закону – оголошовути продукт не документальним серіалом, а передачею. Ми керувалися висновном, який надавала Експертна комісія. Тут можливо теж є вихід є в тому, щоб ця комісія визначила, що це за продукт і чи можна його розглядати як фільм чи це телевізійна програма», – сказав він.

Зазначимо, що за 2014-2018 роки Держкіно скасувало посвідчення на право розповсюдження і демонстрування або відмовило у його видачі 620-ти фільмам, серіалам та мультфільмам. У 2019 році Держкіно заборонило п'ять фільмів, з яких два російських, а в одному знімався чинний президент України Володимир Зеленський. У 2020 році відомство не заборонило жодного російського фільму.

Також нагааємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.