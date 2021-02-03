Свобода слова закінчується там, де є посягання на суверенітет – глава СБУ про канали Медведчука

За словами Баканова, є велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить Верховній Раді та СБУ.

«Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, і на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення», – наголосив Баканов.

Як підкреслив голова СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України й не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

«Є велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України», – резюмував Іван Баканов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів.