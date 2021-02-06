  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після введення санкцій проти медіаімперії Віктора Медведчука аудиторія телеканалу &laquo;Наш&raquo; зросла вчетверо - Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Після введення санкцій проти медіаімперії Віктора Медведчука аудиторія телеканалу «Наш» зросла вчетверо
    Фото: Національна поліція Києва

    Поліція не зафіксувала порушень з боку членів «Братства» та «Правого сектору»

    Біля приміщень телеканалів «Наш» та «Інтер», що розташовані на вулицях Жилянській та Дмитрівській у Києві сьогодні відбулися акції з вимогою припинення діяльності каналів, організовані партією «Братство».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)
    Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)

    У п'ятницю лідер партії Дмитро Корчинський написав у Facebook, що в суботу о 17.00 відбудеться акція проти роботи телеканалу «Наш», а також проти «злочинної діяльності» телеканалу «Інтер», повідомляє «Українська правда».

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, «заплановані заходи пройшли без порушень громадського порядку. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях міста».

    Акцію біля телеканалу «Наш» анонсував також «Правий сектор».

    «Вже відомо, що Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення (наразі цю посаду обіймає Ольга Герасимʼюк – «Главком») повністю підтримує звернення щодо телеканалу «Наш», яке сьогодні було подано політичною партією «Правий сектор» разом з патріотичними організаціями. Дякуємо за проукраїнську позицію», - повідомляється в Іnstagram цієї партії.

    2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, ZIK.

    Після закриття цих каналів аудиторія телеканалу «Наш», що контролюється Євгеном Мураєвим, виросла майже в чотири рази.

    Як повідомлялося раніше, 4 лютого біля будівлі телеканалу «Наш» на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.

    Читайте також:

    Теги: телебачення акція Правий сектор Інтер Володимир Зеленський Телеканал «Интер»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies