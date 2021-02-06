Поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото)

Після введення санкцій проти медіаімперії Віктора Медведчука аудиторія телеканалу «Наш» зросла вчетверо

Поліція не зафіксувала порушень з боку членів «Братства» та «Правого сектору»

Біля приміщень телеканалів «Наш» та «Інтер», що розташовані на вулицях Жилянській та Дмитрівській у Києві сьогодні відбулися акції з вимогою припинення діяльності каналів, організовані партією «Братство».

У п'ятницю лідер партії Дмитро Корчинський написав у Facebook, що в суботу о 17.00 відбудеться акція проти роботи телеканалу «Наш», а також проти «злочинної діяльності» телеканалу «Інтер», повідомляє «Українська правда».

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, «заплановані заходи пройшли без порушень громадського порядку. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях міста».

Акцію біля телеканалу «Наш» анонсував також «Правий сектор».

«Вже відомо, що Голова Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення (наразі цю посаду обіймає Ольга Герасимʼюк – «Главком») повністю підтримує звернення щодо телеканалу «Наш», яке сьогодні було подано політичною партією «Правий сектор» разом з патріотичними організаціями. Дякуємо за проукраїнську позицію», - повідомляється в Іnstagram цієї партії.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, ZIK.

Після закриття цих каналів аудиторія телеканалу «Наш», що контролюється Євгеном Мураєвим, виросла майже в чотири рази.

Як повідомлялося раніше, 4 лютого біля будівлі телеканалу «Наш» на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.