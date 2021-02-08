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    Росія нарощує війська і техніку в окупованому Криму: Україна оприлюднила свіжі докази

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    Порівняно з 2014 роком, Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі - Росія нарощує війська і техніку в окупованому Криму: Україна оприлюднила свіжі докази
    Порівняно з 2014 роком, Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі
    Фото з відкритих джерел

    Космічний центр України оприлюднив знімки з космосу, заявивши про двократне збільшення військового потенціалу Росії в окупованому Криму

    У Криму після окупації росіянами півострова з'явилися нові військові об'єкти. Їх зафіксували фахівці Національного центру управління та випробувань космічних засобів України. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомляє Крым.Реалии з посиланням на дані Національного центру.

    Зокрема, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. В кінці 2020 роки там, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

    За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники, а «вже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина».

    На його думку, «це база зберігання на випадок війни».

    Янчевський додав, що «коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо».

     


    Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне

    Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне

    На знімках з космосу також видно, що недавно біля Керчі з'явилися впритул до траси Таврида нові радіолокаційні станції і, щонайменше, восьми ракетних комплексів С-400. 

    Знімок нового радіопрозорого купола поблизу Євпаторії
    Знімок нового радіопрозорого купола поблизу Євпаторії

    А на околиці Євпаторії російські військові, за даними Космічного центру, побудували величезну радіоантену, діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

    Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антенн-"тарілок", середній діаметр кожної з яких близько п'яти метрів.

    На правому знімку видно нову радіотехнічну станцію, що з'явилася поблизу Севастополя за останні чотири роки
    На правому знімку видно нову радіотехнічну станцію, що з'явилася поблизу Севастополя за останні чотири роки

    Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в анексованому Криму.

    Ці дані потім потрапляють у СБУ і Збройні сили України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

    Українські фахівці стверджують, що, порівняно з 2014 роком, Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

     

    Теги: Крим Росія армія військові військова техніка Україна окуповані території озброєння
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