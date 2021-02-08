Росія нарощує війська і техніку в окупованому Криму: Україна оприлюднила свіжі докази

Порівняно з 2014 роком, Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі

Космічний центр України оприлюднив знімки з космосу, заявивши про двократне збільшення військового потенціалу Росії в окупованому Криму

У Криму після окупації росіянами півострова з'явилися нові військові об'єкти. Їх зафіксували фахівці Національного центру управління та випробувань космічних засобів України. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомляє Крым.Реалии з посиланням на дані Національного центру.

Зокрема, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. В кінці 2020 роки там, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники, а «вже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина».

На його думку, «це база зберігання на випадок війни».

Янчевський додав, що «коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо».





Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне

На знімках з космосу також видно, що недавно біля Керчі з'явилися впритул до траси Таврида нові радіолокаційні станції і, щонайменше, восьми ракетних комплексів С-400.

Знімок нового радіопрозорого купола поблизу Євпаторії

А на околиці Євпаторії російські військові, за даними Космічного центру, побудували величезну радіоантену, діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антенн-"тарілок", середній діаметр кожної з яких близько п'яти метрів.

На правому знімку видно нову радіотехнічну станцію, що з'явилася поблизу Севастополя за останні чотири роки

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в анексованому Криму.

Ці дані потім потрапляють у СБУ і Збройні сили України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що, порівняно з 2014 роком, Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.