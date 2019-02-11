Російське командування обіцяє мешканцям Донбасу «захмарні зарплати» − військова розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Місцева влада» розпочала потужну пропагандистську кампанію, спрямовану на штучне створення позитивного іміджу окупаційних військ та нав’язування місцевому населенню проросійських настроїв

Російсько-окупаційне командування розпочало потужну пропагандистську кампанію, спрямовану на штучне створення позитивного іміджу окупаційних військ та нав’язування місцевому населенню проросійських настроїв. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони Украиїни.

Зокрема, через небажання громадян тимчасово окупованої території Сходу України воювати на боці російських окупантів, командуванням 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ надаються неправдиві обіцянки щодо значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

В якості додаткової мотивації російська окупаційна адміністрація використовує можливість отримання паспорта громадянина РФ для осіб, які мають паспорт т.зв. «ДНР/ЛНР» не менше шести місяців. У такий спосіб «місцева влада» обманним шляхом намагається повернути мешканців тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, які перебувають у Росії, для оформлення паспортів у т.зв. «ДНР/ЛНР».

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».